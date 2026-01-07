MLADI INOVATORI IZ VOGOŠĆE MEĐU NAJBOLJIMA NA IDEATHONU 2025

Društvo za medicinski i biološki inženjering organizovalo je takmičenje Ideathon 2025, s ciljem podsticanja mladih da kroz timski rad, inovacije i kreativno razmišljanje ponude rješenja za savremene izazove društva. Takmičenje je okupilo brojne srednjoškolce koji su imali priliku da predstave svoje ideje iz oblasti tehnologije, održivog razvoja i pametnih sistema.

Izvanredan uspjeh ostvarili su učenici Srednjoškolskog centra Vogošća, koji su se istakli kvalitetom i originalnošću svoje ideje. Tim u sastavu Dalia Džido, Amna Pačo, Imad Džigal i Ajnur Šašić, učenici II1 odjeljenja, osvojio je drugo mjesto i novčanu nagradu u iznosu od 300 KM sa projektom pod nazivom „Smart City Vogošća”.

Njihova ideja temelji se na konceptu pametnog grada, koji kroz primjenu savremenih tehnologija doprinosi efikasnijem upravljanju resursima, unapređenju kvaliteta života građana i održivom razvoju lokalne zajednice. Komisija je prepoznala potencijal projekta, ali i ozbiljnost pristupa i timski rad učenika.

Ovaj rezultat još jednom potvrđuje da učenici Srednjoškolskog centra Vogošća posjeduju znanje, kreativnost i inovativni duh, te da su spremni da odgovore na izazove modernog društva. Njihov uspjeh predstavlja ponos škole i lokalne zajednice, ali i snažan motiv za dalji rad i usavršavanje.

Učenicima upućujemo iskrene čestitke i želimo im mnogo uspjeha u budućim projektima i takmičenjima.