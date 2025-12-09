MLADI CK VOGOŠĆA I OVE GODINE ORGANIZUJU AKCIJU ZA NOVOGODIŠNJE PAKETIĆE

U prazničnom duhu solidarnosti i zajedništva, Mladi Crvenog križa Općine Vogošća već četvrtu godinu zaredom pokreću humanitarnu akciju koja za cilj ima uljepšati dane djeci kojoj je podrška najpotrebnija. Ove godine akcija se realizuje pod emotivnim sloganom „Male ruke čekaju, veliko srce daruje”.

Riječ je o pozivu upućenom svim dobrim ljudima – pojedincima, porodicama, firmama i institucijama – da se zajedno prikupi što više paketića kako bi praznični period bio ispunjen toplinom, srećom i osjećajem pripadnosti.

Mnogi mališani širom naše općine rastu u skromnim uslovima, a upravo ovakve akcije pokazuju da zajednica ima snage i volje da im pruži razlog za osmijeh. Svaki paketić, bilo da sadrži igračku, slatkiš ili školski pribor, predstavlja znak pažnje, brige i ljubavi. Nekome je to samo mali dar, ali za dijete koje ga primi – mnogo više od toga.

Svi koji žele dati svoj doprinos mogu to učiniti na sljedeće načine:

1. Doniranjem slatkiša – bombone, čokolade, keksi i drugi slatki paketići uvijek su rado viđeni pokloni.

2. Doniranjem igračaka – moli se da igračke budu očuvane, čiste i spremne za novu dječiju radost.

3. Izradom vlastitog paketića – svaki građanin može sastaviti svoj mali personalizirani poklon prema mogućnostima.

4. Doniranjem školskog pribora – olovke, bojice, sveske i ostali materijal koji djeci olakšava školovanje.

Mjesto za donacije:

Prostorije Crvenog križa Općine Vogošća

Ulica: Igmanska br. 50

Vrijeme prijema donacija:

Svaki radni dan od 09:00 do 16:00

Kontakt telefon: 033/430-209

Trajanje akcije: od 02.12.2025. do 25.12.2025. godine.

Crveni križ se zahvaljuje svima koji iz godine u godinu pokazuju da dobrota, saosjećanje i humanost nikada ne izlaze iz mode. Vaša podrška pomaže da nijedno dijete ne ostane bez osmijeha i da praznični dani budu ispunjeni toplinom koju samo zajedništvo može donijeti.