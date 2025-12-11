MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KS: PUŠTENO GRIJANJE JU KSC VOGOŠĆA ​

Preduzeće BAGS Energotehnika uspostavilo je isporuku toplotne energije za Javnu ustanovu Kulturno-sportski centar Vogošća, čime je osigurano nesmetano odvijanje školske nastave i sportskih treninga, saopšteno je iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

​Povodom prekida u isporuci toplotne energije za KSC Vogošća, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Mladen Pandurević, danas je organizirao hitan sastanak s ciljem rješavanja nastalog problema.

​Sastanku su prisustvovali Enis Džihanić, direktor preduzeća BAGS Energotehnika d.d., Migdad Hasanović, načelnik Općine Vogošća i Alisa Konaković, direktorica JU KSC Vogošća.

​Istaknuto je da je prekid u isporuci grijanja ozbiljno narušio održavanje nastave tjelesnog odgoja u susjednoj školi, kao i redovno odvijanje treninga i sportskih aktivnosti za djecu i omladinu koja svakodnevno koriste kapacitete KSC-a Vogošća.

​Ministar Pandurević i načelnik Hasanović, kao predstavnici osnivača ovih subjekata, naglasili su da djeca i mladi ne smiju biti taoci administrativnih i tehničkih poteškoća te da je neophodno bez odgađanja osigurati normalizaciju grijanja. Cilj sastanka bio je hitno pronaći brzo i održivo rješenje u ugovornim odnosima između BAGS Energotehnike i JU KSC Vogošća.

Uz dogovor o uspostavi grijanja, direktori ova dva pravna lica usaglasit će način regulisanja međusobnih obaveza do kraja sedmice, s ciljem osiguranja stabilnog i kontinuiranog snabdijevanja toplotnom energijom u budućem periodu, navode iz Ministarstva.

​Ministarstvo i Općina Vogošća nastavit će pratiti realizaciju dogovorenih aktivnosti u interesu građana.