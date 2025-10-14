MINISTAR U PLOČU, DŽIHANIĆ U KLIN

Nakon što je danas naša ekipa pokušala dobiti izjavu od Enisa Džhanića, direktora preduzeća “Bags-Energotehnika” i on je to odbio u poslijepodnevnim satima je medijima poslao mejl u kojem stoji da je ministar prilikom jutrošnje posjete Bagsu upoznat sa problemom do kojeg je došlo nakon generalnog remonta. Dalje navodi da je od obećanih 1,3 miliona preduzeću uplaćeno samo 300.000 KM i da Sporazum na jedan milion kojim bi se finansirala ova grijna sezona nije uplaćen.

Raspoloživi kapaciteti energenta, mazuta od 25 tona su dovoljni samo za toplu probu, stoji u saopćenju za javnost preduzeća “Bags-Energotehnika”.