MINI BIBLIOTEKA OMLADINSKOG KLUBA, “AKTIVA 2014” OKUPLJA MLADE I DJECU

U Omladinskom klubu “Aktiva 2014”, počela je promocija projekta usmjerenog na trajnu promociju kulture i obrazovanja. U okviru projekta formirana je mini-bibloteka, poseban prostor unutar kluba, odvojen drvenom pregradom na kojoj se nalaze police sa knjigama prikupljenim kroz akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Mini-biblioteka, dio je programa “Slobodno vrijeme – večeri kulture”, kroz koji će se redovno održavati radionice. Projekat se temelji na saradnji sa lokanim vlastima i javnim ustanovama sa ciljem stalno dostupnih kulturnih događaja. Članovi iz ovog semizovačkog i vogošćanskog udruženja ističu da je važnost projekta i u cjeloživotnom učenju. Cilj programa je jačanje socijalnih kompetencija učesnika i njihova uspješna integracija u lokalnu zajednicu. Poseban akcenat stavljen je na podizanje svijesti o društvenoj odgovornosti, smanjenju društvenih razlika, te jačanju saradnje vladinog i nevladinog sektora s ciljem izgradnje aktivnije lokalne zajednice. Projekat je realizovan zahvaljujući podršci Ministatstva kulture i sporta FBiH, Općine Vogošća i donatora koji su prepoznali važnost projekta.