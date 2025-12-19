MEKTEB KAO SIGURNO MJESTO ODGOJA U DIGITALNOM VREMENU

Mekteb Ugorsko već dugi niz godina predstavlja važno mjesto okupljanja djece, gdje osim vjerskog znanja stiču i zdrave odgojne navike. Djeca u mekteb dolaze redovno, druže se sa vršnjacima i uče osnovne vrijednosti islama, poštovanje i zajedništvo.

Imam džemata Ugorsko Zahid efendija Mujkanović ističe da je uticaj interneta i digitalnih sadržaja sve prisutniji u životima djece, te da prekomjerno korištenje mobitela i društvenih mreža može udaljiti djecu od korisnih aktivnosti. Upravo zbog toga, mekteb ima važnu ulogu kao sigurno i pozitivno okruženje koje djeci nudi kvalitetan sadržaj i pravilno usmjeravanje.

Roditelji, prema riječima efendije, imaju ključnu ulogu u ovom procesu. Vlastitim primjerom, razgovorom s djecom i pravilnim postavljanjem granica u korištenju interneta, mogu značajno uticati na to da djeca s radošću dolaze u mekteb. Zajedničkim djelovanjem roditelja i mekteba stvara se čvrst temelj za zdrav odgoj djece u savremenom vremenu.