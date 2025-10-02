MEĐUGENERACIJSKO DRUŽENJE U VOGOŠĆI: SUSRET MALIŠANA I OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

U prostorijama Centra za zdravo starenje Vogošća upriličeno je izuzetno toplo i emotivno druženje između korisnika Centra i djece iz Edukativno-kreativnog centra „Teta Pričalica“. Ovo okupljanje bilo je prilika da se različite generacije susretnu, podijele svoja iskustva, znanje i radost zajedničkog druženja.

Posebnu čar ovom događaju donijeli su mališani, koji su kroz pjesmu, igru i osmijehe unijeli vedrinu među starije osobe, dok su korisnici Centra njima prenijeli životne priče i vrijedna iskustva. Ovakvi susreti ne samo da donose radost, već doprinose jačanju međugeneracijskih veza i razvijanju osjećaja zajedništva.

Druženju je prisustvovao i načelnik Općine Vogošća, Migdad Hasanović, koji je izrazio zadovoljstvo što u lokalnoj zajednici postoje ovakvi programi koji spajaju različite generacije.

“Važno je da jedni od drugih učimo i da njegujemo vrijednosti međusobnog poštovanja i razumijevanja. Posebno mi je drago vidjeti osmijehe na licima i djece i starijih, jer to govori da je smisao ovakvih aktivnosti u potpunosti ostvaren”, naglasio je načelnik.

Organizatori su istakli da će ovakvih susreta biti i ubuduće, jer su upravo ovakvi programi dokaz da se zajedništvo, solidarnost i ljubav mogu graditi kroz male, ali značajne korake.