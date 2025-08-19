MATURANTICA OŠ „PORODICE ef. RAMIĆ“ ESMA RIZVANBEGOVIĆ OSVOJILA 3. MJESTO NA KANTONALNOM TAKMIČENJU IZ NJEMAČKOG JEZIKA

Maturantica Osnovne škole „Porodice ef. Ramić“, Esma Rizvanbegović ostvarila je značajan uspjeh osvojivši 3. mjesto na Kantonalnom takmičenju iz Njemačkog jezika. Ovo takmičenje okupilo je najbolje učenike osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, a Esma je svojim znanjem i vještinama potvrdila da spada među najuspješnije mlade talente u ovoj oblasti. Također, ona je položila Goethe – Zertifikat A2 sa izvanrednim rezultatom – 93 od mogućih 100 bodova i ukupnom ocjenom “Sehr gut” (odličan). U jakoj konkurenciji Esma je pokazala odlične rezultate, što je još jedna potvrda kvalitetnog rada učenika i nastavnika u ovoj školi.

Direktorica pomenute škole Aida Karić i nastavnica Njemačkog jezika Mirela Suljagić – Omerhodžić kažu da su ponosne zbog postignutog rezultata, naglašavajući da ovakvi uspjesi predstavljaju podstrek svim učenicima da razvijaju svoje znanje i vještine. Posebno su zahvalile roditeljima koji su bili velika podrška u Esminoj pripremi za takmičenje.

Ovaj rezultat je od velikog značaja ne samo za Esmu, nego i za samu školu, jer doprinosi promociji obrazovanja, zalaganja i ljubavi prema učenju stranih jezika među mladima. Esma Rizvanbegović svojim trudom i predanošću još jednom je pokazala da mladi mogu ostvariti zapažene rezultate, a njen uspjeh svakako će biti motivacija i primjer budućim generacijama učenika.

Ovo je još jedan dokaz da se uspjeh gradi korak po korak, a Esma i nastavnica Mirela su pravi primjer kako se uz volju i zalaganje mogu postići izvrsni rezultati. Čestitamo Esmi na osvojenom trećem mjestu i želimo joj još mnogo uspjeha u budućnosti!