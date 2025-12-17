MAMA DŽENANA I SIN DAVUD DRAMALIJA: ZAJEDNO NAPISANO, SRCEM NACRTANO

Jedna posebna priča o mami Dženani i sinu Davudu Dramaliji pretočena je u stihove i crteže koji osvajaju srca djece i odraslih. Kroz zajedničko vrijeme provedeno u igri, pisanju i crtanju nastale su edukativne pjesmice ispunjene toplim porukama. Ono što je počelo kao porodična kreativna avantura, danas je preraslo u pravu knjigu. Priča je to o ljubavi, mašti i snazi zajedničkog stvaranja.

Ova zbirka pjesmica nastajala je spontano, iz iskrene želje jedne mame da kvalitetno provodi vrijeme sa svojim sinom Davudom, posebno u periodu kada je svijet usporio tokom pandemije. Dok je mama pisala stihove, Davud je svojim dječijim pogledom na svijet davao život pjesmicama kroz crteže, počevši još od svoje pete godine. Većina pjesama nastala je u periodu kada je Davud imao pet i šest godina, a neke su dopunjene i kasnije, kako je rastao i sazrijevao.

Pjesmice su edukativnog karaktera i obrađuju teme bliske djeci – drugarstvo, prirodu, zdravlje, svemir i životinje – na jednostavan i riman način. Prvi koraci napravljeni su na Facebook stranici „Pjesmice i priče za dobar dan, lahku noć i lijep san”, gdje su pjesme objavljivane u audio formatu uz Davudove ilustracije. Nakon nekoliko godina predanog rada, zajednička ljubav prema stvaranju pretočena je u knjigu, s ciljem da djeci prenese važne poruke, ali i da ih ohrabri da pišu, crtaju i vjeruju u vlastiti talenat.