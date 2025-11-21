MALIŠANI VRTIĆA “LJILJANI“ OBILJEŽILI DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

U vrtiću “Ljiljani” danas je održana svečana priredba povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj su učestvovali mališani svih odgojnih grupa. Djeca su, zajedno sa svojim odgajateljicama, pripremila bogat kulturno-zabavni program ispunjen pjesmom, recitacijama, plesnim tačkama i kratkim igrokazima kroz koje su predstavili motive domovine, zajedništva i ponosa.

Posebnu radost izazvali su kostimi u bojama zastave BiH, kao i dekoracije koje su mališani izradili tokom protekle sedmice, čime je čitav prostor vrtića bio obojen svečanom atmosferom.

Roditelji, članovi porodica i osoblje vrtića s oduševljenjem su pratili svaki nastup, a dječija spontanost i radost ispunili su salu toplinom i emocijama. Ovaj događaj još jednom je pokazao koliko su ovakve aktivnosti važne za razvoj djece, jačaju osjećaj pripadnosti, potiču kreativnost, uče ih ljubavi prema domovini i zajedničkom obilježavanju važnih datuma.

Vrtić “Ljiljani” i ove godine je dokazao svoju predanost njegovanju tradicije i vrijednosti koje se prenose od najranije dobi, pružajući mališanima priliku da kroz igru, pjesmu i druženje obilježe jedan od najvažnijih datuma naše zemlje.