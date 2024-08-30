LOKALNI IZBORI U BiH – 06. OKTOBRA

Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini 2024. će se održati 6. oktobra 2024. Na izborima će se birati načelnici općina i gradonačelnici gradova, kao i općinska i gradska vijeća i skupštine. U općini Vogošćam glasat će se za načelnika, a ovaj put za tu poziciju bira se između dva kandidata, te Općinsko vijeće. U nastavku teksta slijedi kandidatska lista koju je ovjerila CIK BiH.
135 NAČELNIK/GRADONAČELNIK VOGOŠĆA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ВОГОШЋА
00090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
- MIGDAD HASANOVIĆ
03438 KOALICIJA TROJKA (SDP BIH – NIP – NS)
- FUAD ABASPAHIĆ
135 OV/SO/GV/SG VOGOŠĆA / ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА
ВОГОШЋА
03191 SNAGA NARODA
- MEDŽIDA SUDŽUKA
- HAMZA RAMIĆ
- TEA KADIĆ MUJEZINOVIĆ
- RAŠID SELIMOVIĆ
- HARIS OSMANOVIĆ
03504 ZA NOVE GENERACIJE – PLATFORMA ZA PROGRES
- ADIS EFENDIĆ
- ADVIJA SOKOLAR
- ORHAN HADŽAGIĆ
00090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
- NIHAD HADŽIĆ
- SABIHA SALČIN
- MUAMER KULO
- EDIN PAŠIĆ
- ALMEDINA ČOMAGA
- BEGO SELIMOVIĆ
- ALMEDIN MEHIĆ
- SANELA BRIGA
- ELVEDINA KOBILJAK
- SENAD HAJRO
- KANITA HUREM
- JASMIN HANDŽIĆ
- AJLA NUMANOVIĆ
- MIRZA GLUHIĆ
- HARIS FAZLIĆ
- INDIRA BARUČIJA-OEZCOBAN
- ATIF MEDIĆ
- IRMA ROTIĆ
- NIJAZ SOJKIĆ
- FARUK TURKOVIĆ
- ADISA HASIĆ
- MIRSAD ABADŽIJA
- MERJEM DUVNJAK
- ZIJAD KUČEVIĆ
25 .ALDIN KRIJEŠTORAC
- NEJRA MUSIĆ
- BELMA DURAK
- ADIL MEHMEDOVIĆ
- SANEL OPRAŠIĆ
- AIDA SELIMOVIĆ
- EDIN BRKANIĆ
- ADNAN KANTIĆ
03038 NES BIH-NARODNI EVROPSKI SAVEZ BIH
- ASMIR HODŽIĆ
- DENISA BEGIĆ
- FUAD KULENOVIĆ
- IVANA MILIĆ
- ADMIR KORMAN
- ĐEMO KOŽLJAK
- LEJLA NUHANOVIĆ
- BEKIR ĐEDOVIĆ
- HALIMA PLANJA
- MIRSAD HALILOVIĆ
- SUVADA MUJKIĆ
- MUHAMED ALIJAGIĆ
- IZETA KARIĆ
- MIDHAT VAREŠEVIĆ
- FERID PEZO
- EMIRA HODŽIĆ
- SULEJMAN PAČO
00008 SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
- ARMIN HEBIB
- KRISTINA PETROVIĆ
- DENIS OMEROVIĆ
- SAMIRA CURIĆ
- ALMIR PAŠAGIĆ
- AMRA KAROVIĆ
- ELVIR SELIMBEGOVIĆ
- EDI HASANOVIĆ
- LAMIJA BAŠALIĆ
- HARIS PORAČANIN
- ISMENA ZORNIĆ
- SELMIR BEKTIĆ
- AMRA BUČAN
- EMINA AVDIBEGOVIĆ
- DŽENAN GRANILO
- MERISA BRKANIĆ
- FARUK TUTUN
- AMIRA MEMIĆ
- ALMIR ALIĆ
- BERIN DRAGOLJ
- JASMINA DŽAKMIĆ
- MIRZA ŠAHINPAŠIĆ
- AJŠA ČENGIĆ
- SAFET VUK
- MEHMED RAMUSOVIĆ
- ELDINA AGOVIĆ
- BELMIR HASANOVIĆ
- ALMA SARAČEVIĆ
- DAMIR ŠKALER
- KENAN BUZA
- SENKA AVDUKIĆ
- REŠID MUSIĆ
00004 SBIH – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
- EMIR EFENDIĆ
- ISMETA KAMENJAŠEVIĆ
- BEGO GLJIVA
- MELISA SIRĆO
- ĐENAN BEJDIĆ
- ADMIRA DURAKOVIĆ
- AMEL AHMETSPAHIĆ
- ERMIN NEZIĆ
- AMRA ZAIMOVIĆ ĐOZIĆ
- MIRZA RAMIĆ
- EMINA HADŽIĆ
- JASMIN HODŽIĆ
- ADNA ŽIGOVIĆ
- ADNAN KARAMOVIĆ
- ARMIN PLAVČIĆ
- MERISA SAMOUK-JAŠAREVIĆ
- RIFAT AVDAGIĆ
- ARIJANA PEŠTEK
- SENID RADAČA
- MAHIR MUFTIĆ
- MAGDALENA MAMIĆ-TAFOLI
- AJDIN BRADIĆ
- JASMELA RAMIĆ
- ALEM HODŽIĆ
- FUAD KADIĆ
- HASIBA MUJIĆ
- BEGO KARAMOVIĆ
- MINELA KARIĆ
- RAMIZ BISTRIVODA
- MEDINA MUMINOVIĆ
- ALMASA ALIĆ
- DŽEVAD OMANOVIĆ
02317 NAROD I PRAVDA (NIP)
- EMINA DŽANO
- ENIS BOGILOVIĆ
- SEAD KERLA
- EMRA KARIĆ
- ENIS ČAVČIĆ
- SENAD REDŽOVIĆ
- EMINA ALIĆ
- MIRNES VATREŠ
- EMINA OKANOVIĆ
- MUHIDIN ČARDAKOVIĆ
- SAMRA KORADŽIĆ-ZUBAN
- MURIS LONČAREVIĆ
- MERISA HODŽIĆ
- ENES BEGOVIĆ
- ADMIR PIKNJAČ
- ALMA EFENDIĆ
- DŽENAN KALTAK
- SADIHA DERVIŠEVIĆ
- DŽIHAD JUSIĆ
- SEMIR KAHRIMAN
- NEJLA OMERAGIĆ
- NERMIN MEMIĆ
- MIRHA UHOTA
- MUHAMED SMAILHODŽIĆ
- MERJEM MUSIĆ
- ALMA ĐOZO
- ABID KERLA
- AMRA ŠERAK
- IRHAN KARAVELIĆ
- AVDIJA HASANOVIĆ
- BAHRIJA BEGANOVIĆ
- SEJAD VELJAN
00877 NAŠA STRANKA
- BELMA ŠKORIĆ AVDIĆ
- ELDAR VUKOVIĆ
- LEJLA HUSEJINBEGOVIĆ
- VEDRAN POROPAT
- MATILDA MUJIĆ
- MUHAMED DUBIČIĆ
- SAUDIN ĐURĐEVIĆ
- MERSIHA MEMIĆ
- MILOVAN POROPAT
- FARUK TAINDŽIĆ
- EMIRA SOFIĆ
- MEHO DUBIČIĆ
- MERLINA FEJZOVIĆ
- TARIK PAŠIĆ
- MIRZAD SOFIĆ
- LEJLA SALIHOVIĆ
- AHMED DUBIČIĆ
- AMELA ŠENDEROVIĆ
- NIHAD HASANOVIĆ
03212 NAPRIJED BIH!
- ALIJA GLUHOVIĆ
- ARIJANA ČURT-SUBAŠIĆ
- NUŠKO SULJEVIĆ
- ELVEDIN MUSIĆ
- SANDA FERHATOVIĆ
- ALMIR MAŠALA
- ELVIRA DELALIĆ
- HAMDIJA ŠKORO
- MEDIHA PAŠIĆ
- ESAD PIKNJAČ
- AMINA KOLAK
- ESET MURAČEVIĆ
- SELVETA NAHIĆ
- AMIR BIBIĆ
- MUHAMED TIHIĆ
- SABINA RODIĆ
- DINO SMJEČANIN
- GORDANA SEMJAN
- ELVIR KEVELJ
- SAFET ČOMAGA
- ELMA BAJRIĆ
- MUZAFER KUHINJA
- ANESA RAGIPOVIĆ
- DENIS MILAVICA
- HASAN DURAN
- EMINA KARAMAN
- ABDULAH HAUŠIĆ
28. NAZA ČOLAKOVIĆ
29. BEDRUDIN HAMZA
30. HIDO KOŽLJAK
31.MUŠKA TIHIĆ
32. AMIR AVDIĆ
01698 DEMOKRATSKA FRONTA – DF
- AVDO GLJIVA
- DALIA ŠABIĆ
- ĆAMIL CVRK
- LEJLA OMERAGIĆ
- ENO GLJIVA
- ELIRIJA HADŽIAHMETOVIĆ
- ZLATAN MUZUROVIĆ
- ALADIN ŠEPIĆ
- SANELA SALIMOVIĆ
- REMZO BJELIĆ
- EDINA SMJEČANIN
- HADIS KULOVAC
- AZRA KULIĆ
- NIHAD BAJRAKTAREVIĆ
- MERSED ČORBIĆ
- NATAŠA HALILOVIĆ
- FARUK MEKIĆ
- SADETA ZIMIĆ
- ASMIR KLJAJIĆ
- ERMIN ALIĆ
- AMINA SVRAKA
- ELDAR TURKOVIĆ
- NERMINA HALAĆ
- FAHRET MUJEZINOVIĆ
- AHMED HASANOVIĆ
- NEJRA NAHIĆ
- AID ČABARAVDIĆ
- ILMA MUTAPČIĆ
- FATIMA SMAJLOVIĆ
- SEAD KADRIĆ
- LEJLA BOROVINA
- HARUN DŽAKA
Centralna izborna komisija BiH u saradnji sa Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini i Agencijom za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) 27. februara 2023. godine ozvaničila je početak provedbe aktivnosti na pilot projektu “Autentifikacija birača i transmisija rezultata sa biračkog mjesta”. Izborna kampanja počinje 6. septembra. Izborna šutnja počet će 5. oktobra u 7 sati ujutro i trajat će do dana izbora u 19 sati. Korišteni podaci sa zvanične stranice CIK BiH.