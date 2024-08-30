Naslovnica VIJESTI LOKALNI IZBORI U BiH – 06. OKTOBRA

LOKALNI IZBORI U BiH – 06. OKTOBRA

Od
Amela Kobiljak
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39

Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini 2024. će se održati 6. oktobra 2024. Na izborima će se birati načelnici općina i gradonačelnici gradova, kao i općinska i gradska vijeća i skupštine. U općini Vogošćam glasat će se za načelnika, a ovaj put za tu poziciju bira se između dva kandidata, te  Općinsko vijeće.  U nastavku teksta slijedi kandidatska lista koju je ovjerila CIK BiH.

135 NAČELNIK/GRADONAČELNIK VOGOŠĆA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ВОГОШЋА

00090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

  1. MIGDAD HASANOVIĆ

03438 KOALICIJA TROJKA (SDP BIH – NIP – NS)

  1. FUAD ABASPAHIĆ

 

135 OV/SO/GV/SG VOGOŠĆA / ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА

ВОГОШЋА

03191 SNAGA NARODA

  1. MEDŽIDA SUDŽUKA
  2. HAMZA RAMIĆ
  3. TEA KADIĆ MUJEZINOVIĆ
  4. RAŠID SELIMOVIĆ
  5. HARIS OSMANOVIĆ

03504 ZA NOVE GENERACIJE – PLATFORMA ZA PROGRES

  1. ADIS EFENDIĆ
  2. ADVIJA SOKOLAR
  3. ORHAN HADŽAGIĆ

 

00090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

  1. NIHAD HADŽIĆ
  2. SABIHA SALČIN
  3. MUAMER KULO
  4. EDIN PAŠIĆ
  5. ALMEDINA ČOMAGA
  6. BEGO SELIMOVIĆ
  7. ALMEDIN MEHIĆ
  8. SANELA BRIGA
  9. ELVEDINA KOBILJAK
  10. SENAD HAJRO
  11. KANITA HUREM
  12. JASMIN HANDŽIĆ
  13. AJLA NUMANOVIĆ
  14. MIRZA GLUHIĆ
  15. HARIS FAZLIĆ
  16. INDIRA BARUČIJA-OEZCOBAN
  17. ATIF MEDIĆ
  18. IRMA ROTIĆ
  19. NIJAZ SOJKIĆ
  20. FARUK TURKOVIĆ
  21. ADISA HASIĆ
  22. MIRSAD ABADŽIJA
  23. MERJEM DUVNJAK
  24. ZIJAD KUČEVIĆ

25 .ALDIN KRIJEŠTORAC

  1. NEJRA MUSIĆ
  2. BELMA DURAK
  3. ADIL MEHMEDOVIĆ
  4. SANEL OPRAŠIĆ
  5. AIDA SELIMOVIĆ
  6. EDIN BRKANIĆ
  7. ADNAN KANTIĆ

03038 NES BIH-NARODNI EVROPSKI SAVEZ BIH

  1. ASMIR HODŽIĆ
  2. DENISA BEGIĆ
  3. FUAD KULENOVIĆ
  4. IVANA MILIĆ
  5. ADMIR KORMAN
  6. ĐEMO KOŽLJAK
  7. LEJLA NUHANOVIĆ
  8. BEKIR ĐEDOVIĆ
  9. HALIMA PLANJA
  10. MIRSAD HALILOVIĆ
  11. SUVADA MUJKIĆ
  12. MUHAMED ALIJAGIĆ
  13. IZETA KARIĆ
  14. MIDHAT VAREŠEVIĆ
  15. FERID PEZO
  16. EMIRA HODŽIĆ
  17. SULEJMAN PAČO

 

00008 SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  1. ARMIN HEBIB
  2. KRISTINA PETROVIĆ
  3. DENIS OMEROVIĆ
  4. SAMIRA CURIĆ
  5. ALMIR PAŠAGIĆ
  6. AMRA KAROVIĆ
  7. ELVIR SELIMBEGOVIĆ
  8. EDI HASANOVIĆ
  9. LAMIJA BAŠALIĆ
  10. HARIS PORAČANIN
  11. ISMENA ZORNIĆ
  12. SELMIR BEKTIĆ
  13. AMRA BUČAN
  14. EMINA AVDIBEGOVIĆ
  15. DŽENAN GRANILO
  16. MERISA BRKANIĆ
  17. FARUK TUTUN
  18. AMIRA MEMIĆ
  19. ALMIR ALIĆ
  20. BERIN DRAGOLJ
  21. JASMINA DŽAKMIĆ
  22. MIRZA ŠAHINPAŠIĆ
  23. AJŠA ČENGIĆ
  24. SAFET VUK
  25. MEHMED RAMUSOVIĆ
  26. ELDINA AGOVIĆ
  27. BELMIR HASANOVIĆ
  28. ALMA SARAČEVIĆ
  29. DAMIR ŠKALER
  30. KENAN BUZA
  31. SENKA AVDUKIĆ
  32. REŠID MUSIĆ

 

00004 SBIH – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

  1. EMIR EFENDIĆ
  2. ISMETA KAMENJAŠEVIĆ
  3. BEGO GLJIVA
  4. MELISA SIRĆO
  5. ĐENAN BEJDIĆ
  6. ADMIRA DURAKOVIĆ
  7. AMEL AHMETSPAHIĆ
  8. ERMIN NEZIĆ
  9. AMRA ZAIMOVIĆ ĐOZIĆ
  10. MIRZA RAMIĆ
  11. EMINA HADŽIĆ
  12. JASMIN HODŽIĆ
  13. ADNA ŽIGOVIĆ
  14. ADNAN KARAMOVIĆ
  15. ARMIN PLAVČIĆ
  16. MERISA SAMOUK-JAŠAREVIĆ
  17. RIFAT AVDAGIĆ
  18. ARIJANA PEŠTEK
  19. SENID RADAČA
  20. MAHIR MUFTIĆ
  21. MAGDALENA MAMIĆ-TAFOLI
  22. AJDIN BRADIĆ
  23. JASMELA RAMIĆ
  24. ALEM HODŽIĆ
  25. FUAD KADIĆ
  26. HASIBA MUJIĆ
  27. BEGO KARAMOVIĆ
  28. MINELA KARIĆ
  29. RAMIZ BISTRIVODA
  30. MEDINA MUMINOVIĆ
  31. ALMASA ALIĆ
  32. DŽEVAD OMANOVIĆ

02317 NAROD I PRAVDA (NIP)

  1. EMINA DŽANO
  2. ENIS BOGILOVIĆ
  3. SEAD KERLA
  4. EMRA KARIĆ
  5. ENIS ČAVČIĆ
  6. SENAD REDŽOVIĆ
  7. EMINA ALIĆ
  8. MIRNES VATREŠ
  9. EMINA OKANOVIĆ
  10. MUHIDIN ČARDAKOVIĆ
  11. SAMRA KORADŽIĆ-ZUBAN
  12. MURIS LONČAREVIĆ
  13. MERISA HODŽIĆ
  14. ENES BEGOVIĆ
  15. ADMIR PIKNJAČ
  16. ALMA EFENDIĆ
  17. DŽENAN KALTAK
  18. SADIHA DERVIŠEVIĆ
  19. DŽIHAD JUSIĆ
  20. SEMIR KAHRIMAN
  21. NEJLA OMERAGIĆ
  22. NERMIN MEMIĆ
  23. MIRHA UHOTA
  24. MUHAMED SMAILHODŽIĆ
  25. MERJEM MUSIĆ
  26. ALMA ĐOZO
  27. ABID KERLA
  28. AMRA ŠERAK
  29. IRHAN KARAVELIĆ
  30. AVDIJA HASANOVIĆ
  31. BAHRIJA BEGANOVIĆ
  32. SEJAD VELJAN

 

00877 NAŠA STRANKA

  1. BELMA ŠKORIĆ AVDIĆ
  2. ELDAR VUKOVIĆ
  3. LEJLA HUSEJINBEGOVIĆ
  4. VEDRAN POROPAT
  5. MATILDA MUJIĆ
  6. MUHAMED DUBIČIĆ
  7. SAUDIN ĐURĐEVIĆ
  8. MERSIHA MEMIĆ
  9. MILOVAN POROPAT
  1. FARUK TAINDŽIĆ
  2. EMIRA SOFIĆ
  3. MEHO DUBIČIĆ
  4. MERLINA FEJZOVIĆ
  5. TARIK PAŠIĆ
  6. MIRZAD SOFIĆ
  7. LEJLA SALIHOVIĆ
  8.  AHMED DUBIČIĆ
  1. AMELA ŠENDEROVIĆ
  2. NIHAD HASANOVIĆ

 

03212 NAPRIJED BIH!

  1. ALIJA GLUHOVIĆ
  2. ARIJANA ČURT-SUBAŠIĆ
  3. NUŠKO SULJEVIĆ
  4. ELVEDIN MUSIĆ
  5. SANDA FERHATOVIĆ
  6. ALMIR MAŠALA
  7. ELVIRA DELALIĆ
  8. HAMDIJA ŠKORO
  9. MEDIHA PAŠIĆ
  10. ESAD PIKNJAČ
  11. AMINA KOLAK
  12. ESET MURAČEVIĆ
  13. SELVETA NAHIĆ
  14. AMIR BIBIĆ
  15. MUHAMED TIHIĆ
  16. SABINA RODIĆ
  17. DINO SMJEČANIN
  18. GORDANA SEMJAN
  19. ELVIR KEVELJ
  20. SAFET ČOMAGA
  21. ELMA BAJRIĆ
  22. MUZAFER KUHINJA
  23. ANESA RAGIPOVIĆ
  24. DENIS MILAVICA
  25. HASAN DURAN
  26. EMINA KARAMAN
  27.  ABDULAH HAUŠIĆ
    28. NAZA ČOLAKOVIĆ
    29. BEDRUDIN HAMZA
    30. HIDO KOŽLJAK
    31.MUŠKA TIHIĆ
    32. AMIR AVDIĆ

 

01698 DEMOKRATSKA FRONTA – DF

  1. AVDO GLJIVA
  2. DALIA ŠABIĆ
  3. ĆAMIL CVRK
  4. LEJLA OMERAGIĆ
  5. ENO GLJIVA
  6. ELIRIJA HADŽIAHMETOVIĆ
  7. ZLATAN MUZUROVIĆ
  8. ALADIN ŠEPIĆ
  9. SANELA SALIMOVIĆ
  10. REMZO BJELIĆ
  11. EDINA SMJEČANIN
  12. HADIS KULOVAC
  13. AZRA KULIĆ
  14. NIHAD BAJRAKTAREVIĆ
  15. MERSED ČORBIĆ
  16. NATAŠA HALILOVIĆ
  17. FARUK MEKIĆ
  18. SADETA ZIMIĆ
  19. ASMIR KLJAJIĆ
  20. ERMIN ALIĆ
  21. AMINA SVRAKA
  22. ELDAR TURKOVIĆ
  23. NERMINA HALAĆ
  24. FAHRET MUJEZINOVIĆ
  25. AHMED HASANOVIĆ
  26. NEJRA NAHIĆ
  27. AID ČABARAVDIĆ
  28. ILMA MUTAPČIĆ
  29. FATIMA SMAJLOVIĆ
  30. SEAD KADRIĆ
  31. LEJLA BOROVINA
  32. HARUN DŽAKA

Centralna izborna komisija BiH u saradnji sa Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini i Agencijom za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) 27. februara 2023. godine ozvaničila je početak provedbe aktivnosti na pilot projektu “Autentifikacija birača i transmisija rezultata sa biračkog mjesta”. Izborna kampanja počinje 6. septembra. Izborna šutnja počet će 5. oktobra u 7 sati ujutro i trajat će do dana izbora u 19 sati.  Korišteni podaci sa zvanične stranice CIK BiH.

 

 

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