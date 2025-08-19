LJETNI KUTAK ZNANJA U BIBLIOTECI JU KSC VOGOŠĆA

Biblioteka JU KSC Vogošća i u ovim ljetnim danima svojim članovima nudi bogat izbor literature za sve uzraste. Od najmlađih do odraslih, svako može pronaći knjigu po svojoj mjeri i upotpuniti slobodno vrijeme uz kvalitetno štivo.

U ponudi biblioteke nalaze se knjige svih žanrova i za sve uzraste. Za najmlađe čitatelje tu su slikovnice, edukativna i zabavna djela, lektire i knjige koje im mogu pomoći u razvijanju mašte i kreativnosti. Za mlade i one malo starije pripremljeni su popularni romani, naslovi domaćih i stranih autora, kao i klasici književnosti koji su uvijek rado čitani. Odrasli članovi mogu uživati u beletristici, stručnim i naučno-popularnim djelima, knjigama iz oblasti historije, umjetnosti, psihologije, društvenih i prirodnih nauka. Posebna pažnja posvećena je i publici koja u knjizi traži inspiraciju i motivaciju za svakodnevni život, pa se u biblioteci mogu pronaći i naslovi iz oblasti ličnog razvoja, zdravlja i savremenih društvenih tema.

Iz biblioteke podsjećaju da je knjiga uvijek najbolji prijatelj i saputnik, te da čitanje obogaćuje duh, širi vidike i donosi posebnu vrstu zadovoljstva. Zato pozivaju sve građane Vogošće da tokom ljeta posjete biblioteku i pronađu štivo koje će uljepšati njihove slobodne trenutke, bilo da se radi o knjizi za plažu, planinu, ili za mirne večeri provedene kod kuće.