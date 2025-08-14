LJEKARI SAVJETUJU OPREZ ZBOG VELIKIH VRUĆINA

Iako smo ovih dana svjedoci visokih dnevnih temperatura koje se opasne po ljudsko zdravlje građani se uglavnom pridržavaju savjeta ljekara. Prije svega, potrebno je u najtopljijem dijelu dana izbjegavati fizičke aktivnosti i boravak na otvorenom bez adekvatne zaštite, piti dosta tekućine i voditi računa o ishrani. Nepreporučuje se konzumiranje većih količina kafe i gaziranih pića , kao i masana i slana hrana. Djecu treba zaštiti od sunca , a hronični bolesnici i osobe starije od 65 godina trebali bi boraviti u zamračenim i svježijim prostorijama. Radnici koji moraju obavljati fizičke poslove na otvorenom trebaju imati zaštitu od sunca i piti najmanje 5 litara vode dnevno. Onima koji vrijeme provode uz obale rijeka , jezera ili na moru savjetuje se obavezno uzimanje krema za sunčanje i suncobrana.

Za ekstremno visoke temperature pridržavajte se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova koje savjetuju da se izbjegava izlazak u najtoplijem dijelu dana, između 11 i 16 sati. Kao zaštitu od sunca možete koristiti šešir i laganu široku odjeću, po mogućnosti pamučnu.