LIJEPE VIJESTI IZ ZZO KS: ZAMJENA ISTEKLIH ELEKTRONSKIH ZDRAVSTVENIH LEGITIMACIJA OD SADA ONLINE

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZO KS) omogućio je osiguranicima zamjenu isteklih elektronskih zdravstvenih legitimacija online.

“Od 22. septembra ove godine, Zavod omogućava osiguranicima da istekle elektronske zdravstvene legitimacije zamjene novom – i to samo jednim dolaskom na šalter. Putem portala ili portala podnosite eZahtjev, unosom broja osiguranika i broja kartice. Nakon registracije, dobijate jedinstveni kod kojim možete pratiti status podnesenog zahtjeva, provjeriti trenutni status osiguranja. Status zahtjeva moguće je provjeriti unosom koda, ali i putem broja osiguranika i broja kartice. Na šalter dolazite samo jednom – radi preuzimanja nove legitimacije”, ističu iz Zavoda.

Kao prednosti nove usluge navode jednostavnost (podnošenje zahtjeva potpuno digitalizovano i bez papira), transparentnost (status zahtjeva i osiguranja dostupan je u svakom trenutku) te efikasnost (manje gužve, ubrzane procedure i dostupnost informacija na jednom mjestu).

Odgovore na najčešća pitanja, kao i brojeve telefona za dodatne informacije, osiguranici mogu pronaći u rubrici Najčešća pitanja (FAQ).

Uvođenjem novih digitalnih rješenja, menadžment Zavoda potvrđuje viziju snažne i digitalno orijentisane institucije, koja olakšava pristup pravima iz zdravstvenog osiguranja i stavlja osiguranike u središte pažnje. Istekle elektronske zdravstvene legitimacije važe do 31. decembra2025. godine, a osiguranici se pozivaju da na vrijeme izvrše zamjenu – navode iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.