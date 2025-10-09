LIDIJA SEJDINOVIĆ NEUMORNA U STVARANJU POKRENULA RADIONICE ZA ŽENE

U Edukativno – kreativnom centru “Teta pričalica” gotovo svakodnevno se realizuju različite aktivnosti namijenjene djeci, ali i odraslima. Nedavno je Lidija pokrenula novi projekat pod nazivom “Ljekovito osjetilno pisanje”, u okviru kojeg se svake srijede okupljaju žene kojima treba nova energija i koje osjećaju potrebu za stvaranjem.

Lidija Sejdinović, populatna “Teta Pričalica” neumorna je u svom stvaranju i kreativnim idejama koje su namijenjene, ne samo djeci, nego i svim ostalim. Ovaj put ćemo predstaviti radionice za žene, u ugodnom okruženju uz miris eteričnih ulja i tihe muzike. U ovakvom ambijentu ruke same počnu ispisivati osjećaje duše. Lidijine radionice osjetilnog pisanja su susret daha, čula i riječi uz unutrašnji mir kod polaznica izazivaju inspiraciju i relaksaciju.

Lidija poziva sve da se pridruže krugu žena koje istražuju svoje unutarnje pejzaže kroz pisanje što dodiruje i tijelo i dušu.