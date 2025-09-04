LIDIJA SEJDINOVIĆ: “MALI, UPORNI KORACI SU NAJVEĆI”

Poznata Vogošćanka, Lidija Sejdinović je nedavno objavila svoju drugu poduzetničku priču namijenjenu mladima u saradnji sa Centrom za edukaciju i obrazovanje iz Tuzle. Lidijin cilj je osnažiti i ohrabriti mlade ljude da se počnu baviti poduzetništvom ukoliko to žele i to uz poruku: “Mali, uporni koraci su najveći.”

Da Lidija, osim umjetničkog, posjeduje i poduzetnički duh već godinama praktično pokazuje. Pokrenula je u Vogošći rad edukativno-kreativnog centra “Teta Pričalica”, autorica je nekoliko knjiga i pripovjedaka, ali i dalje traga za novim idejama i načinima kako da poduzetništvo približi tinejdžerima i mladima.

Kreativna i maštovita Lidija to najbolje radi kroz književnost na prihvatljiv i pitak način koji je mladima blizak i opuštajući. Motivacione poruke dobro dođu, ali da bi se neko bavio poduzetništvom mora posjedovati određena znanja i vještine. Ove godine je objavila svoju drugu Poduzetničku priču nadajući se da će mladi nakon što je pročitaju ili poslušaju u audio formi dobiti ideju kako da pokrenu neku svoju priču i ostvare svoje snove, baš kao što to radi Lidija.