KUD „VOGOŠĆA“ SVEČANIM KONCERTOM OBILJEŽILO 77 GODINA POSTOJANJA I USPJEŠNOG RADA

Svečanim koncertom održanim u vogošćanskoj kino sali, Kulturno-umjetničko društvo “Vogošća” obilježilo je 77 godina predanog rada i bogate tradicije. Također, koncert je upriličen kao poseban poklon građanima Vogošće povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Na taj način, članovi KUD-a dodatno su uveličali obilježavanje ovog značajnog datuma.

Smjenjivale su se pjesme i igre, njegovana bosanskohercegovačka tradicija u najljepšem svjetlu, koje su članovi KUD-a pripremali s velikom ljubavlju, što je publika prepoznala i nagrađivala snažnim aplauzima.

Više od sat vremena članovi društva, od najstarijih do najmlađih, podsjećali su na pomalo zaboravljene običaje, napjeve i dramske prikaze, vraćajući sve prisutne u neka ljepša i jednostavnija vremena.

Pokazali su entuzijasti i čuvari tradicije da vogošćansko Kulturno-umjetničko društvo “Vogošća” ne treba brinuti za svoju budućnost, jer sve veći broj djece i mladih postaje dio ove lijepe vogošćanske priče. Koncert je, kao i prethodnih godina, održan uz podršku Općine Vogošća.