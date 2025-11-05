KREATIVNI SVIJET MUNIBE KLICO IZ VOGOŠĆE

U vogošćanskoj radionici Munibe Klico nastaju prava mala umjetnička djela. Ljubav prema rukotvorinama razvila se još u mladosti, a s godinama je prerasla u strast i način života. Muniba plete razne predmete – šalove, kape, džempere, deke, ali i unikatne dekorativne detalje koji oplemenjuju svaki dom.

Osim pletenja, Muniba se bavi i izradom slika na staklu, tehnikom koja zahtijeva mnogo strpljenja i preciznosti. Njeni motivi su raznovrsni od tradicionalnih bosanskih uzoraka, cvjetnih aranžmana do modernih apstraktnih kompozicija.

Munibini radovi često krase domove prijatelja i poznanika, a sve više ljudi prepoznaje ljepotu i vrijednost ručnog rada u vremenu kada tehnologija preuzima svakodnevicu. Ova talentovana Vogošćanka dokaz je da se ljubav prema tradiciji i kreativnosti može spojiti u predivna umjetnička djela, koja pričaju priču o vrijednim rukama i toplini duše.