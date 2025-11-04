KOŠARKAŠKI KLUB VOGOŠĆA – ŠKOLA SPORTSKOG DUHA ZA NAJMLAĐE

U Košarkaškom klubu Vogošća redovno se održavaju treninzi sa djecom u školi košarke. Treninzi se održavaju tri puta sedmično u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ u dva termina. Sa najmlađim košarkašima rade treneri Bekir Kozadra i Belmin Avdić koji polaznike škole uče osnovnim tehnikama ovog sporta.

Cilj ovih treninga je razvijanje ljubavi prema sportu, timskom duhu i zdravim životnim navikama. Pod budnim okom stručnih trenera, dječaci uče osnovne košarkaške vještine kao što su pravilno vođenje lopte, dodavanja, šut i igru u timu. Treninzi su prilagođeni uzrastu i mogućnostima svakog polaznika, a atmosfera je uvijek pozitivna i motivirajuća.

Škola je namijenjena za sve dječake koji žele da se okušaju u košarkaškoj igri. Zbog stvaranje pozitivne sredine gdje djeca imaju priliku da se druže, vježbaju i razviju svoje pozitivne osobine škola košarke je masovno prihvaćena i od djece i od roditelja.

U školu se mogu upisati svi zainteresovani dječaci bez potrebe za prethodnim košarkaškim znanjem. KK Vogošća i dalje ostaje mjesto gdje se, uz osmijeh i igru, stvaraju budući sportisti i šampioni našeg kraja.