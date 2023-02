KOŠARKAŠI VOGOŠĆE NA DOMAĆEM PARKETU PORAŽENI OD KAKNJA REZULTATOM 92:72

U okviru 14.kola A1 lige Bosne i Hercegovine grupa Jug KK Kakanj je u dvorani „Amel Bečković“ savladao KK Vogošća rezultatom 92:72. Ovo je bio drugi vezani poraz vogošćanskih košarkaša, nakon što su prošle sedmice poraženi od Turbine.

Prvi period utakmice rezultatski je pripao Vogošći koja je ovu dionicu završila u svoju korist 22:20. Gosti su ipak do kraja poluvremena zahvaljujući raspoloženim Velićem i Muflizovićem i uz nekoliko grešaka domaćih košarkaša uspjeli da dođu do vodstva. Rezultatom 47:44 u korist Kaknja otišlo se na odmor. U trećoj četvrtini igralo se izjednačeno, a gosti su u posljednjoj u potpunosti nadigrali Vogošću. Iz minute u minut povećavali su prednost do konačnih +20, 92:72.

Najbolji strijelac na utakmici bio je gostujući košarkaš Mirza Velić koji je postigao 33 poena. Pored njega Muflizović je postigao 19, a Gočobija 15. Kod Vogošće 21 poen upisao je Tarik Bukva, a po 11 Kozadra i Ružičić.

Ovo je Vogošći bio šesti poraz uz isto toliko pobjeda i nalazi se na petom mjestu. U narednom kolu naši košarkaši gostuju u Goraždu. Upravo je ta utakmica veoma važna, jer je i Radnički u borbi za play off zajedno sa ekipama Bošnjak, Kakanj i Igman Burch. Kakanj u 15.kolu dočekuje Turbinu.