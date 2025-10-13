KORISTITE NEXTBIKE – BRZO, JEDNOSTAVNO I ZDRAVO KRETANJE KROZ VOGOŠĆU

Sistem javnih bicikala Nextbike već nekoliko godina uspješno funkcioniše u Vogošći. Ovaj sistem omogućava jednostavno i brzo iznajmljivanje bicikla putem mobilne aplikacije, terminala ili web stranice. Da biste koristili bicikl, potrebno je izvršiti registraciju putem aplikacije Nextbike i aktivirati korisnički račun. Nextbike bicikli mogu se preuzeti i vratiti na više lokacija u Vogošći.

Sistem radi 24 sata dnevno, a korisnicima je dostupna tehnička podrška putem broja 033 28 21 29. Bicikli su opremljeni QR kodom koji se skenira putem aplikacije, a vožnja se završava jednostavnim zaključavanjem bicikla na nekoj od stanica. Korištenje ovog sistema je sve popularniji trend i jako je zastupljen biciklizam u našoj državi istakao je menadžer Nextbike projekta u BiH Ahmed Ćerimović.

Nextbike nije samo praktičan način kretanja, već i važan doprinos zdravijem načinu života i zaštiti okoliša. Sve više građana prepoznaje prednosti ovog vida prevoza, ušteda vremena, manje gužve u saobraćaju i više fizičke aktivnosti. Ukoliko još niste, preuzmite aplikaciju, registrujte se i pridružite se brojnim korisnicima koji svakodnevno biraju Nextbike kao svoj način kretanja kroz Vogošću.