KORISNICI CENTRA ZA ZDRAVO STARENJE VOGOŠĆA OBILJEŽILI SVJETSKI DAN STARIJIH OSOBA ZAJEDNIČKIM DRUŽENJEM

U povodu Svjetskog dana starijih osoba, korisnici Centra za zdravo starenje Vogošća organizovali su odlazak na zajedničko druženje, kojim su obilježili ovaj važan datum. Dan je protekao u znaku lijepog raspoloženja, razgovora, pjesme i aktivnosti koje su za cilj imale podsjetiti na značaj očuvanja društvenih veza i međusobne podrške.

Svjetski dan starijih osoba obilježava se širom svijeta 1. oktobra, a u Vogošći se već tradicionalno organizuju različiti sadržaji kako bi se ukazalo na važnost starije populacije, njihovih životnih iskustava i doprinosa zajednici. Upravo Centar za zdravo starenje nastoji svakodnevno pružiti priliku osobama treće životne dobi da se druže, učestvuju u kreativnim i rekreativnim aktivnostima, te osjete podršku i uvažavanje.

Korisnici su istakli da im ovakva druženja mnogo znače, jer kroz razgovor i zajedničke trenutke obnavljaju energiju i osjećaj pripadnosti. Posebno je naglašeno da stariji zaslužuju pažnju i poštovanje, te da društvo treba učiniti više kako bi im se omogućio dostojanstven i kvalitetan život.

Druženje je organizovalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Općina Ilidža, u saradnji s Udruženjem Javno partnerstvo za zdravlje, sve to u u Kulturno-sportskoj dvorani “Sabit Hadžić” na Ilidži.