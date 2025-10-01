Naslovnica VIJESTI INFO KORISNICI CENTRA ZA ZDRAVO STARENJE VOGOŠĆA OBILJEŽILI SVJETSKI DAN STARIJIH OSOBA ZAJEDNIČKIM...

KORISNICI CENTRA ZA ZDRAVO STARENJE VOGOŠĆA OBILJEŽILI SVJETSKI DAN STARIJIH OSOBA ZAJEDNIČKIM DRUŽENJEM

Od
Arnela Katana
-
27

U povodu Svjetskog dana starijih osoba, korisnici Centra za zdravo starenje Vogošća organizovali su odlazak na zajedničko druženje, kojim su obilježili ovaj važan datum. Dan je protekao u znaku lijepog raspoloženja, razgovora, pjesme i aktivnosti koje su za cilj imale podsjetiti na značaj očuvanja društvenih veza i međusobne podrške.

Svjetski dan starijih osoba obilježava se širom svijeta 1. oktobra, a u Vogošći se već tradicionalno organizuju različiti sadržaji kako bi se ukazalo na važnost starije populacije, njihovih životnih iskustava i doprinosa zajednici. Upravo Centar za zdravo starenje nastoji svakodnevno pružiti priliku osobama treće životne dobi da se druže, učestvuju u kreativnim i rekreativnim aktivnostima, te osjete podršku i uvažavanje.

Korisnici su istakli da im ovakva druženja mnogo znače, jer kroz razgovor i zajedničke trenutke obnavljaju energiju i osjećaj pripadnosti. Posebno je naglašeno da stariji zaslužuju pažnju i poštovanje, te da društvo treba učiniti više kako bi im se omogućio dostojanstven i kvalitetan život.

Druženje je organizovalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Općina Ilidža, u saradnji s Udruženjem Javno partnerstvo za zdravlje, sve to u u Kulturno-sportskoj dvorani “Sabit Hadžić” na Ilidži.

