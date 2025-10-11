KONCERTOM MRAVKA TRAVKA U VOGOŠĆI ZAVRŠENO OBILJEŽAVANJE DJEČIJE NEDJELJE

JU KSC Vogošća i Općina Vogošća su tokom Dječije nedjelje pripremili bogat program za vogošćanske mališane. Tokom nedjelju dana zajedno samo čitali, pjevali, slikali I plesali. Koncertom Mravka Travka u kino sali KSC-a Vogošća završeno je obilježavanje Dječije nedjelje u našoj općini. Dječija nedjelja otvorena je drugim Festivalom kulture i sporta za djecu vogošćanskih vrtića. drugi dan je upriličeno druženje sa Čikopiscem, dok je u srijedu realizovano druženje mališana odnosno igraonica na otvorenom. Jučer je postavljen mural, ovaj put slika „Naši otisci“.

Na današnjem koncertu, a tako je uvijek sa Mravkom Travkom, svu su se sjajno zabavljali.