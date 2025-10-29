KARATE KLUB “SAMBON” OSVOJIO DEVET MEDALJA NA MAWASHI KUPU 2025

Članovi Karate kluba “Sambon” iz Vogošće još jednom su dokazali svoju snagu, disciplinu i kvalitetan rad nastupivši na Mawashi Kupu 2025, takmičenju koje je okupilo više od 500 karatista iz cijele Bosne i Hercegovine.
Naši mladi sportisti i ovaj put su se istakli u brojnim kategorijama, osvojivši ukupno 9 medalja – dvije zlatne, dvije srebrene i pet bronzanih.
Zlatne medalje osvojili su:
Bektić Asja
Smajlović Ismail
Srebrene medalje pripale su:
Mahmutović Hana
Jahić Adin
Bronzane medalje osvojili su:
Ahmed Begić
Husein Džaferović
Anida Jahić
Nejra Šejto
Kaljanac Amar
Iz Karate kluba “Sambon” ističu zahvalnost roditeljima na podršci, a posebno čestitaju svim takmičarima koji su još jednom ponosno predstavljali klub i općinu Vogošća.
Čestitamo svim osvajačima medalja, trenerima i roditeljima na podršci i zajedništvu!
Karate Klub “Sambon” nastavlja nizati uspjehe i promovirati prave sportske vrijednosti.