KARATE KLUB “SAMBON” DOMAĆIN 16. OTVORENOG PRVENSTVA U KARATEU “VOGOŠĆA OPEN 2025”

Karate klub “Sambon” ove godine organizuje  16. Otvoreno prvenstvo u karateu “Vogošća Open 2025”, a koje će se održati  4. oktobra u sportskoj dvorani „Amel Bečković“.Riječ je o internacionalnom  karate turniru.

Mogućnost takmičenja imaju djeca od 7 godina. Karate klub „Sambon“ egzistira više od 20 godina i dokazani je klub šampiona koji je u svojoj historiji imao i ima desetine reprezentativaca svih uzrasta. Iskustva u organizaciji velikih sportskih događaja im ne nedostaje, a organizator poziva ljubitelje sporta da ih posjete i uživaju.

