KADETI, JUNIORI I SENIORI FK UNIS ODIGRALI UTAKMICE U SVOJIM LIGAMA

U 24. kolu Druge lige FBiH grupa Centar FK Unis je na stadionu „Hakija Mršo“ poražen od NK Kolina iz Ustikoline rezultatom 2:1. Nakon tri vezane pobjede protiv Rudara, Usore i Azota i poraza u prošlom kolu u gostima od Natrona igrači Dželaludina Muharemovića su u ovom kolu pretrpjeli poraz iako su obje ekipe imale priliku za pobjedu. Ekipa iz Ustikoline je došla do ranog vodstva, u drugoj minuti precizan je bio Polovina. Domaći su nakon ovog pogotka pokušavali što prije izjednačiti, a uspjeli su u toj namjeri u 10-oj minuti. Na asistenciju Muharemovića Bešlija je pogodio za izjednačenje rezultata 1:1. Pred domaćim navijačima Unis je htio i preokrenuti, imao je nekoliko dobrih prilika, a gosti su ofanzivnu igru domaćih igrača iskoristili i iz jednog kontra napada opet došli do vodstva. Ovaj put Bajraktarević je bio precizan. Do kraja utakmice vogošćanski fudbaleri su pokušavali, ali se rezultat nije mijenjao. Kolina je slavila u Vogošći rezultatom 2:1.

Unisu je ovo bio sedmi poraz ove sezone uz četiri remija i trinaest pobjeda, ostaje u gornjem dijelu tabele na četvrtom mjestu sa 43 boda. Na trećem mjestu je Čelik sa 48, na drugom visočka Bosna sa 60, a lider je i dalje Stupčanica sa 61 osvojenim bodom. Do kraja sezone u Drugoj ligi Centar ostalo je još šesto kola. Unis će gostovati Bosni, Stupčanici i Moševcu, a na stadion „Hakija Mršo“ dolaze Jahorina, Krivaja i Mošćanica.

I omladinci Unisa ovog vikenda igrali su utakmice u svojim ligama. Kadeti su slavili pobjedu protiv Ilijaša rezultatom 4:3. Anadinu Kozić koji se tri puta upisivao u strijelce, a pored njega precizan je bio i Nail Poljo. Juniori su odigrali neriješeno sa vršnjacima Ilijaša 0:0. U narednom 25.kolu Omladisnke lige selekcije Unisa gostuju Batonu.