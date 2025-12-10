JUDO KLUB “VOGOŠĆA”: NOVA MEDALJA ZA DŽEJLU KOŽLJAK

Na seniorskom Državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine, članica Judo kluba “Vogošća”, talentovana Džejla Kožljak, ponovo je pokazala svoju izvanrednu formu i posvećenost sportu. Ovaj put okitila se srebrenom medaljom, potvrđujući da se nalazi među najboljim judistkinjama u zemlji.

U razgovoru s njom osvrnuli smo se i na proteklu godinu, koja je za Džejlu bila izuzetno uspješna. Tokom cijele sezone bilježila je zapažene rezultate, napredovala u tehnici i taktici, te potvrdila svoju pripadnost samom vrhu bh. juda.

Ističe Džejla da je svaki trening, borba i medalja dio njenog kontinuiranog puta ka vrhunskom sportskom nivou. Judo klub “Vogošća” s ponosom ističe njene rezultate, vjerujući da će pred njom biti još mnogo pobjeda, izazova i sportskih iskoraka.