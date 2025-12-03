JU KSC VOGOŠĆA NJEGUJE KULTURU SJEĆANJA

Prije nekoliko dana u upravnoj zgradi JU KSC Vogošća “Jasmin Isanović Žuti” postavljena je mapa opsade Sarajeva kao doprinos kulturi sjećanja. Postavljanje mape ima za cilj, prije svega, djecu i mlade zainteresovati za činjenice iz vremena Odbrambeno-oslobodilačkog rata od 92-95., odnosno opsade Sarajeva, najduže u modernoj historiji ratovanja koja je trajala 1.425 dana.

Mapa opsade Sarajeva je postavljena u holu JU KSC Vogošća koja nosi ime po vogošćanskom heroju, Jasminu Isanoviću Žutom. U razgovoru sa Amirom Mustafićem smo saznali da na ovaj način žele kod djece i mladih razviti interesovanje za vrijeme agresije na BiH, te ih naučiti kako njegovati kulturu sjećanja na teške, ali slavne dane odbrane naše Domovine. Osim toga, dodaje Mustafić, mapa izaziva interesovanje i kod starijih Vogošćana, posebno kod nekadšnjih pripadnika Armije RBiH.

JU KSC Vogošća radi i na promociji nematerijalne kulturne baštine i to u saradnji sa vogošćanskim udruženjima. Od udruženja “Sahan” su dobili vrijedne eksponate koji su izloženi u holu upravne zgrade “Jasmin Isanović Žuti”. Riječ je o replici marama muslimanki, pravoslavki i katolkinja sa područja Općine Vogošća iz davnih vremena.