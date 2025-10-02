Naslovnica VIJESTI INFO JU KSC VOGOŠĆA NIZOM AKTIVNOSTI OBILJEŽAVA DJEČIJU NEDJELJU

JU KSC VOGOŠĆA NIZOM AKTIVNOSTI OBILJEŽAVA DJEČIJU NEDJELJU

Od
Azra Mešanović
-
12

JU KSC Vogošća  u saradnji sa Općinom Vogošća  i ove godine  nizom aktivnosti obilježit će  dječiju  nedjelju. Dječiju nedjelju otvaraju drugim  Festivalom kulture i sporta za djecu vogošćanskih vrtića a zatvaraju koncertom Mravka Travka  u petak 10. oktobra.

Pored tih aktivnosti u utorak sa početkom u 14:00 u foajeu KSC Vogošća biće upriličeno druženje sa Čikopiscem, dok je u srijedu planirano druženje mališana odnosno igraonica na otvorenom. Kao i prošle godine i ove će biti postavljen mural, ovaj put slika „Naši otisci“.

Projekat se realizuje u saradnji sa Općinom Vogošća, RTV Vogošća i sponzora.

U slučaju lošeg vremena, aktivnosti će biti realizovane u zgradi JU KSC Vogošća.

POVEZANI ČLANCIVIŠE OD AUTORA