JU KSC VOGOŠĆA NIZOM AKTIVNOSTI OBILJEŽAVA DJEČIJU NEDJELJU

JU KSC Vogošća u saradnji sa Općinom Vogošća i ove godine nizom aktivnosti obilježit će dječiju nedjelju. Dječiju nedjelju otvaraju drugim Festivalom kulture i sporta za djecu vogošćanskih vrtića a zatvaraju koncertom Mravka Travka u petak 10. oktobra.

Pored tih aktivnosti u utorak sa početkom u 14:00 u foajeu KSC Vogošća biće upriličeno druženje sa Čikopiscem, dok je u srijedu planirano druženje mališana odnosno igraonica na otvorenom. Kao i prošle godine i ove će biti postavljen mural, ovaj put slika „Naši otisci“.

Projekat se realizuje u saradnji sa Općinom Vogošća, RTV Vogošća i sponzora.

U slučaju lošeg vremena, aktivnosti će biti realizovane u zgradi JU KSC Vogošća.