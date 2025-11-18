Još jedan femicid, još jedno brutalno oduzimanje života žene, potresao je i šokirao javnost. Putem društvenih mreža od Aldine Jahić se opraštaju brojni prijatelji i poznanici koji je pamte kao dobru, inteligentu i aktivnu mladu osobu. S druge strane, građani duboko uznemireni. I ova tragedija nažalost još jedna u nizu podsjeća na potrebu efikasnije zaštite žena i pravovremenog reagovanja nadležnih institucija. Ovaj zločin ne smije ostati nekažnjen, a nama treba biti opomena da pred nasiljem ne zatvaramo oči.