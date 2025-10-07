JOB UNIJA VETERANA VOGOŠĆA U ŠAHU I MALOM NOGOMETU ZAUZELA PRVO MJESTO NA KANTONALNIM SPORTSKIM IGRAMA

U organizaciji JOB Unija veterana Kantona Sarajevo održane su 9. Sportske igre Unija veterana, na kojima su učešće uzele ekipe iz svih devet općina Kantona Sarajevo, među njima i ekipa iz Vogošće. Ove igre predstavljaju tradicionalno okupljanje veterana, ali i priliku da se kroz sportski duh, druženje i zajedništvo održi sjećanje na dane ponosa i borbe.

Tokom dana učesnici su se nadmetali u više disciplina, mali nogomet, šah, stoni tenis i pikado, pokazujući da veterani, iako u godinama, i dalje imaju natjecateljski duh i energiju. Domaćini su, uz prisustvo brojnih gostiju, članova porodica i građana, priredili izuzetno prijatan ambijent ispunjen sportskim nadmetanjem, druženjem i emocijama.

Ekipa iz Vogošće, kao i ranijih godina, dostojno je predstavljala svoju općinu, a njihovo učešće simbolizira kontinuitet u očuvanju sportskog duha i prijateljskih veza među veteranima. Sportske igre Unija veterana Kantona Sarajevo nisu samo prilika za sportsko nadmetanje, već i za podsjećanje na važnost zajedništva, međusobnog poštovanja i vrijednosti koje su ove ljude povezivale i u najtežim trenucima odbrane Bosne i Hercegovine.

Na kraju dana, učesnici su istakli zadovoljstvo organizacijom i izrazili želju da se ovakva okupljanja nastave i u budućnosti, kao dokaz da istinski heroji nikada ne zaboravljaju duh zajedništva koji ih je spajao. Ovi susreti još jednom su pokazali da veterani nisu samo čuvari sjećanja, već i aktivni sudionici društvenog života, spremni da kroz sport i druženje prenesu vrijednosti zajedništva i poštovanja mladim generacijama.