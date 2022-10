JESEN U VRTU HAJRE TITORIĆA

Kraj je oktobra i priroda mjenja svoje boje, lišće lagano opada i sve upućuje da nam stiže najhladnije godišnje doba zima. Dolaskom jeseni, jednogodišnje biljke završavaju svoje cvjetanje, ali jesenske će cvjetne vrste ukrašavati vrtove velikom paletom boja. Ruže će cvjetati sve do prvih mrazeva. Ovo vrijeme miholjskog ljeta koristi se za orezivanje i sadnju novih ruže. One će već u proljeće pružiti svoje mlade izdanke i prve pupoljke. Vogošćanin Hajro Titiorić zaljubljenik je u prirodu, posebno cvijeće u ruže na prvom mjestu. Njegovu okućnicu krasi više od stotinu ruža različitih boja, koje kada su u punom cvatu plijene svojom ljepotom i mirisom.

“Ruže su tradicionalno jedan od najcjenjenijih cvjetova koji krase okućnice ili parkove, a njihova ljepota i miris izazivaju divljenje. Uzgoj zna biti zahtjevan ali s malo truda i novca svi možemo doprinijeti da nam bude lijepo. Upravo u ovom prelijepom kutku cijela porodica pronađe predah od svakodnevnih obaveza. Osim ruža tu su i druge ukrasne biljke kadifice, dalije, hadžibeg i nešto voća. Ja volim biljke, one mi ljubav raskošnom ljepotom vrate. Drago mi je kada prolaznici zastanu i dive se. Kada sve procvijeta isječem i odnesem ženama na pijacu počastim. evo u ovom periodu treba orezati i može se saditi ispod flaše malo đubriva zaliti i nek stoji do aprila, to je način da se bez marke ulaganja ima svoja sanica.” – kaže Titiorić.

Dodaje, da će ukoliko ga zdravlje posluži, dodatno obogatiti svoju okućnicu cvijećem, jer želi da bude najljepših ne samo u okolini nego i šire.