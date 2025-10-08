JESEN KOD HASIBA GLJIVE: SVE MIRIŠE NA ZDRAVLJE

Jesen je godišnje doba kada se vrijedne domaćice i domaćini pripremaju za predstojeću zimu. U domaćinstvima ovih dana sve miriše na jabuke, šljive, paprike i paradajz, a u toku je priprema ajvara, salata, džemova, sokova i različitih vrsta slatka. Naša ekipa je posjetila poznatog vogošćanskog poljoprivrednika Hasiba Gljivu koji pravi domaće sokove, pekmez, kisele krastavce itd.

Prilikom posjete Hasibu, još jednom smo se uvjerili, kako ovom vrijednom čovjeku ništa nije teško. Od plodova svoga rada uzgojenih u prirodnom i čistom okruženju priprema najfinije proizvode u kojima će uživati kada hladna zima zakuca na vrata. Najviše posla ima oko sokova koje pravi u klasičnom sokovniku na paru. Sok od grožđa mu je omiljeni, baš kao i sokovi od jabuke sa različitim dodacima, mrkvom, cveklom i sl. Saznali smo da je kod pripreme sokova, džemova i drugih proizvoda vrlo važno pravilno skladištenje.

Koliko je potrebno i važno konzumirati domaće i zdravo, uzgojeno i napravljeno u vlastitom gazdinstvu potvrđuje Hasib Gljiva. Vitalan i uvijek dobro raspoložen pravi je primjer kako se trebamo odnositi prema zdravlju i životu.