JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICAMA SLIKANJA NA ALU FOLIJI

JU KSC Vogošća organizuje radionice slikanja na alu foliji za učenike osnovnih škola. Pravo učešća na radionicama imaju učenici od VI do IX razreda vogošćanskih osnovnih škola. Obuku polaznika radionice vršit će iskusni majstor ove vrste umjetnosti. Sve radionice bit će realizovane u foajeu JU KSC Vogošća “Jasmin Isanović Žuti” u mjesecu novembru i decembru u naknadno utvrđenim terminima. Učešće na radionicama je besplatno. Broj mjesta je ograničen. Prednost za upis imaju ona djeca koja nisu učestvovala na prošlogodišnjim radionicama. Svi zainteresovani mogu se prijaviti pozivom na broj telefona 033 432 615. Rok za prijave je 31.10.2025.