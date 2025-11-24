JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA SA PODRUČJA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2026.GODINU

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br.49/06 i 51/09), čl. 71. i 125. Statuta Općine Vogošća – („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15, 9/20 i 23/24), i člana 10. Pravilnika o sufinansiranju sportskih organizacija sa područja Općine Vogošća, broj: 03-36-1929/25 od14.11.2025. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV

za sufinansiranje sportskih organizacija sa područja općine Vogošća za 2026. godinu

I OPIS PROGRAMA

Ovaj program planiran je u okviru Strategije razvoja Općine Vogošća i to:

Strateški cilj 2.- unaprijediti društveni život stanovništva stvaranjem uslova za društveno-ekonomski rast, dostupnost i visok kvalitete svih javnih servisa;

Prioritet 2.1. – unaprijediti razvoj kulture i sporta;

Mjera 2.1.2. – razvoj sportskih i kulturnih sadržaja

Integralni tekst Javnog poziva možete pogledati / preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/11/20251124-JP-sufinansiranje-sportskih-org-Vog-2026.pdf