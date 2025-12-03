JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA PO LOD METODOLOGIJI IZ BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2026.GODINU

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br.49/06 i 51/09), čl. 71. i 125. Statuta Općine Vogošća – („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15, 9/20 i 23/24), i člana 5. Pravilnika o kriterijima, procedurama i načinu odabira i sufinansiranja projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji iz budžeta Općine Vogošća, broj: 03-36-1976/25. od19.11.2025. godine, raspisuje:
JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji
iz Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu
I OPIS PROGRAMA
Ovaj program planiran je u okviru Strategije razvoja Općine Vogošća i to:
Strateški cilj 2.- unaprijediti društveni život stanovništva stvaranjem uslova za društveno-ekonomski rast, dostupnost i visok kvalitete svih javnih servisa;
Integralni tekst Javnog poziva možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/12/20251202-JP-Sufin-NVO-LOD-metodlogija.pdf
Obrasce za ostvarivanje prava možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/12/20251202-JP-Sufin-NVO-LOD-metodlogija-OBRASCI.pdf