JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA PO LOD METODOLOGIJI IZ BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2026.GODINU

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br.49/06 i 51/09), čl. 71. i 125. Statuta Općine Vogošća – („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15, 9/20 i 23/24), i člana 5. Pravilnika o kriterijima, procedurama i načinu odabira i sufinansiranja projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji iz budžeta Općine Vogošća, broj: 03-36-1976/25. od19.11.2025. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji

iz Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu

I OPIS PROGRAMA

Ovaj program planiran je u okviru Strategije razvoja Općine Vogošća i to:

Strateški cilj 2.- unaprijediti društveni život stanovništva stvaranjem uslova za društveno-ekonomski rast, dostupnost i visok kvalitete svih javnih servisa;

Integralni tekst Javnog poziva možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/12/20251202-JP-Sufin-NVO-LOD-metodlogija.pdf

Obrasce za ostvarivanje prava možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/12/20251202-JP-Sufin-NVO-LOD-metodlogija-OBRASCI.pdf