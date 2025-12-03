Naslovnica VIJESTI INFO JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA PO LOD METODOLOGIJI IZ BUDžETA OPĆINE...

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA PO LOD METODOLOGIJI IZ BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2026.GODINU

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br.49/06 i 51/09), čl. 71. i 125. Statuta Općine Vogošća – („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15, 9/20 i 23/24), i člana 5. Pravilnika o kriterijima, procedurama i načinu odabira i sufinansiranja projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji iz budžeta Općine Vogošća, broj: 03-36-1976/25. od19.11.2025. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji

iz Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu

I OPIS PROGRAMA

 

Ovaj program planiran je u okviru  Strategije razvoja Općine Vogošća i to:

Strateški cilj 2.- unaprijediti društveni život stanovništva stvaranjem uslova za društveno-ekonomski rast, dostupnost i visok kvalitete svih javnih servisa;

Integralni tekst Javnog poziva možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/12/20251202-JP-Sufin-NVO-LOD-metodlogija.pdf

Obrasce za ostvarivanje prava možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/12/20251202-JP-Sufin-NVO-LOD-metodlogija-OBRASCI.pdf

