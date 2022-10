JAVNI POZIV ZA PROJEKAT NADOGRADNJE OŠ “ZAHID BARUČIJA” USKORO ĆE BITI PONOVLJEN

Iako je bilo najavljeno da bi radovi na dogradnji i proširenju OŠ “Zahid Baručija“ mogli početi u oktobru ove godine, to se ipak neće desiti. Prema riječima direktora škole Refika Kurtovića prvi Javni poziv raspisan je u septembru, ali će biti ponovljen, jer je došlo do revizije izvedbenog projekta, odnosno došlo je do povećanja cijene kompletnih radova u odnosu na onu koja je bila u postupku javne nabavke. Riječ je o radovima koji će koštati oko 3 miliona KM, a koji obuhvataju proširenje školskih prostorija i fiskulturne sale. Još nije poznato kada će biti objavljen novi Javni poziv, ali se u školi nadaju da će uskoro početi realizacija ovog dugo najavljivanog projekta.