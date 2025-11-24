JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA I ZAMJENSKOG ČLANA KOMISIJE ZA EVALUACIJU I BODOVANJE PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU IZ REDA SPORTSKIH RADNIKA

JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA I ZAMJENSKOG ČLANA KOMISIJE ZA...

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br.49/06 i 51/09), čl. 71. i 125. Statuta Općine Vogošća – („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15, 9/20 i 23/24), i člana 12. Pravilnika o sufinansiranju sportskih organizacija sa područja Općine Vogošća, broj: 03-36-1929/25 od 14.11.2025. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje člana i zamjenskog člana Komisije za evaluaciju i bodovanje pristiglih prijava po Javnom pozivu iz reda sportskih organizacija

Raspisuje se Javni poziv za izbor i imenovanje člana i zamjenskog člana Komisije za evaluaciju i bodovanje pristiglih prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje sportskih organizacija sa područja općine Vogošća, a iz reda sportskih organizacija.

Integralni tekst Javnog poziva možete pogledati ili preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/11/20251124-JP-izbor-clana-Komisija-po-JP-sortske-org.pdf