JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE ZA ŠKOLSKU 2025/2026. GODINU

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA DAVANJE...

Predmet ovog Javnog poziva je davanje u zakup školske kuhinja površine 14,20 m², u cilju redovnog snadbijevanja učenika JU OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća užinama.

Kuhinja se izdaje u zakup za period od 01.09.2025. do 30.06.2026. godine.

Procijenjena vrijednost davanja kuhinje u zakupje 500,00 (petstotina) KM mjesečno.

Postupak će provesti komisija koju imenuje Školski odbor.

Nabavku izvršiti postupkom direktnog sporazuma u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

USLOVI: Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužnihdjelatnosti, što će dokazati izvodom iz sudskog registra, odnosno odgovarajućim dokumentom o registraciji izdatim od strane nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima/preduzetnicima i posjedovanjem međunarodnog certifikata ISO9000/9001 i ISO22000, te HACCP.

Ponuđač mora da ispunjava slijedeće uslove u pogledukvalitete užina:

Užine nutritivno prilagođene psiho – fizičkim potrebama i uzrastu učenika u skladu sa normativnim tabelama koje su sastavni dio Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo; da ima prihvatljiva organoleptička svojstva (okus, miris, boju); da je usklađena sa Jelovnikom za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo; da je zdravstveno ispravna i ispunjava sve uslove kvaliteta koje propisuje Zakon o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04); da ima razuman odnos i omjer između kvalitete i cijene; zadovoljstvo korisnika.

Ponuda treba da sadrži:

– naziv, adresu i identifikacioni broj,

– ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar ili odgovarajući dokument o registraciji izdat

od strane nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima/preduzetnicima(ne

stariju od 6 mjeseci),

– Certifikat HACCP,

– Certifikat ISO 9000/9001 primarno je orijentisana na upravljanje kvalitetom,

– Certifikat ISO 22000 odnosi se na zdravstvenu sigurnost (Food safety management),

– katalog proizvoda (užina) sa navedenim nutritivnim vrijednostima i fiksnom cijenom

proizvoda,

– fiksnu cijenu za zakup,

– reference o dosadašnjem radu.

Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Prava i obaveze između ugovornih strana regulisat će se ugovorom.

Prostor kuhinje se može pogledati svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 09 do 12 sati, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog oglasa, a koji se oglašava na web stranici i oglasnoj ploči škole i na web portaluwww.rtvvogosca.badana 05.08.2025.godine. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 13.08.2025.godine do 16:00 sati.

Javno otvaranje ponuda obavit će se 13.08.2025. godine u 11,30 sati u kancelariji sekretara škole.