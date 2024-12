JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

Djelovodni broj: 01-1619-1/24

Datum: 02.12.2024. godine

Na osnovu Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/24), Odluke o jelovniku za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo za školsku 2024/2025. godinu broj: 11-07/01-02-47211-13/23 od 25.06.2024. godine, Pravila školske ishrane JU OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća broj: 01-1129/24 od 02.09.2024. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup školske kuhinje broj: 01-1619/24 od 02.12.2024. godine, JU OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća, objavljuje:

Predmet ovog Javnog poziva je davanje u zakup školske kuhinja površine 14,20 m², u cilju redovnog snadbijevanja učenika JU OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća užinama.

Kuhinja se izdaje u zakup za period od 01.02.2025. do 30.06.2025. godine.

Procijenjena vrijednost davanja kuhinje u zakup je 500,00 (petstotina) KM mjesečno.

Postupak će provesti komisija koju imenuje Školski odbor.

Nabavku izvršiti postupkom direktnog sporazuma u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

USLOVI: Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužnih djelatnosti, što će dokazati izvodom iz sudskog registra, odnosno odgovarajućim dokumentom o registraciji izdatim od strane nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima/preduzetnicima i posjedovanjem međunarodnog certifikata ISO9000/9001 i ISO22000, te HACCP.

Ponuđač mora da ispunjava slijedeće uslove u pogledu kvalitete užina:

Užine nutritivno prilagođene psiho – fizičkim potrebama i uzrastu učenika u skladu sa normativnim tabelama koje su sastavni dio Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo; da ima prihvatljiva organoleptička svojstva (okus, miris, boju); da je usklađena sa Jelovnikom za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo za školsku 2024/2025. godinu; da je zdravstveno ispravna i ispunjava sve uslove kvaliteta koje propisuje Zakon o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04); da ima razuman odnos i omjer između kvalitete i cijene; zadovoljstvo korisnika.

Uslovi koje mora ispunjavati subjekat u poslovanju sa hranom su sljedeći:

da u svom poslovanju osigura nesmetanu provedbu svih propisa o hrani; da kantine ili kuhinje u kojima se priprema hrana moraju biti opremljene po odredbama Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“; broj 4/13); da nabavlja sirovine, obavlja pripremu školskog obroka i užine, dostavlja užinu, vrši serviranje užine uz uspostavljanje, implementiranje i održavanje svih procedura baziranih na HACCP sistemu; da imaju uspostavljenu HACCP dokumentaciju koju su obavezni redovno voditi; da isporuči proizvode koji su potpuno odgovarajuće i propisno deklarisani u skladu sa odredbama Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/13).

Ponuda treba da sadrži:

– naziv, adresu i identifikacioni broj,

– ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar ili odgovarajući dokument o registraciji izdat od strane nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima/preduzetnicima (ne stariju od 6 mjeseci),

– Certifikat HACCP,

– Certifikat ISO 9000/9001 primarno je orijentisana na upravljanje kvalitetom,

– Certifikat ISO 22000 odnosi se na zdravstvenu sigurnost (Food safety management),

– katalog proizvoda (užina) sa navedenim nutritivnim vrijednostima i fiksnom cijenom

proizvoda,

– fiksnu cijenu za zakup,

– reference o dosadašnjem radu.

Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Prava i obaveze između ugovornih strana regulisat će se ugovorom.

Prostor kuhinje se može pogledati svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 09 do 12 sati, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog oglasa, a koji se oglašava na web stranici i oglasnoj ploči škole i na web portalima www.rtvvogosca.ba dana 05.12.2024. godine. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 13.12.2024. godine do 16:00 sati.

Javno otvaranje ponuda obavit će se 13.12.2024. godine u 16,30 sati u kancelariji sekretara škole.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača. Postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača će provesti komisiju koju je imenovao Školski odbor.

Zapečaćene ponude slati poštom ili dostaviti na protokol škole, na adresu JU OŠ „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća, Jošanička 51, 71 320 Vogošća, sa naznakom „Javni poziv za davanje u zakup školske kuhinje“.

Predsjednik Školskog odbora

Emina Alić