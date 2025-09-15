Općina Vogošća raspisala je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza djece, učenika i studenata sa teškoćama u razvoju i invaliditetom koji imaju prebivalište na području općine Vogošća. U budžetu Općine Vogošća za ovu namjenu su obezbjeđena sredstva u iznosu od 45.000 KM , dok je dio sredstava obezbjeđen u budžetu Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo.

Tekst Javnog poziva pogledajte na linku: https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/09/Javni-poziv.pdf

Tekst Pravilnika o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza djece, učenika i studenata sa teškoćama u razvoju i invaliditetom koji imaju prebivalište na području općine Vogošća pogledajte na linku: https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/09/Pravilnik.pdf

Zahtjev možete preuzeti na linku: https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/09/zahtjev.pdf