JASMIN LIGATA: I OVE GODINE UZ POMOĆ MOJIH FB PRIJATELJA CRTAMO DJECI OSMIJEHE

Projekat „Za dječji osmijeh“ koji je prošle godine pokrenuo Jasmin Ligata završio je na najbolji način. Zahvaljujući podršci facebook zajednice, prikupljeno je više od 5 000 KM, od čega je kupljeno, napravljeno, a onda i uručeno oko 180 paketića mališanima u centru “Vladimir Nazor” u Sarajevu.

“Jednostavno sam došao na ideju da pozovem moje fb prijatelje da sa 1 KM učestvuju u akciji i da zajednički kupimo paketiće djeci sa poteškoćama koji su u Centru. Odziv je bio nevjerovatan, ljudi su uplaćivali, donosili, neki više, neki manje. Većinu i ne poznajem, zaustavljali su me i davali svoj novac. Zahvalan sam na tome i povjerenju koje imaju u mene. Poseban je to osjećaj kada vidiš tu djecu sretnu, ja sam bio i Djed Mraz i njihova energija i ono što osjetiš u tim trenucima me tjera da budem bolji čovjek. Ove godine radimo isto već sada imamo pola prošlogodišnjeg iznosa, vjerujem da ćemo do polovine ovog mjeseca skupiti i više nego prošle godine.” – rekao je danas Jasmin Ligata, pokretač humanitarne akcije “Za dječji osmijeh”.

Nova godina je djeci, ma gdje da su, Djed Mraz i novogodišnji paketić. Prošlogodišnja čarolija se nastavlja i ove godine. I svi možemo biti dio nje, svi možemo i sami nacrtati barem jedan dječji osmijeh. Jasmina nije teško naći, vrlo je mobilan i zbog malo sreće korisnika centra “Vladimir Nazor” ili bilo kojeg drugog djeteta, doći će gdje god treba. Novac se prikuplja do polovine ovog mjeseca i mogući su svi načini uplata.

Iako ovo nije priča personalno o Jasminu Ligati, ne mogu, a da ne spomenem da je karijeru uspješnog novinara zamijenio profesionalnim angažmanom u Udruženju Pomozi. ba, da je svim srcem uz Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka“, da je pokrenuo i realizovam niz humanitarnih projekata za najranjivije kategorije i da na tome radi svaki dan. Sve to prepoznao je i UNICEF odakle je nagrađen za Individualni doprinos promociji i zaštiti prava djeteta za 2021 u BiH.