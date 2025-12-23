JAČANJE SLUŽBI SPAŠAVANJA VAŽNO U SVAKOJ ZAJEDNICI

Jačanje službi spašavanja je ključno za otpornost lokalnih zajednica na katastrofe, to podrazumijeva ulaganje u obuku, opremu i bolju koordinaciju kako bi se osigurala brza i efikasna reakcija na krizne situacije, što je posebno važno u regionima sklonim prirodnim nepogodama, a projekti poput onih koje realizuje Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, kontinuirano, iz godine u godinu u saradnji sa lokalnim zajednicama imaju za cilj upravo snažne službe, spremne da djeluju u svim fazama od upozoravanja do spašavanja imovine i ljudi.

„Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo kontinuirano radi na opremanju i jačanju općinskih službi. Sa civilnom zaštitom Općine Vogošća do sada su realizovani brojni brojni projekti, a nastavk saradnje planirane i u budućnosti.“ – kazao je između ostalog u razgovoru za TV Vogošća direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, Dženan Brkanić.