IZVRŠENA PRIMOPREDAJA VATROGASNIH CRIJEVA VATROGASNOM DRUŠTVU VOGOŠĆA

Danas 26.08.2025. godine, u prostorijama Udruženja “Vatrogasno društvo Vogošća” realizovana je primopredaja vatrogasnih crijeva za gašenje požara, a sve u svrhu opremanja Službe za zaštitu od požara formirane u Udruženju „Vatrogasno društvo Vogošća“.

Sredstva za nabavku navedenih vatrogasnih crijeva su obezbjeđena iz namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje planiranim iz programa rada i Budžeta za 2025. godinu. Ukupna vrijednost nabavljene opreme iznosi 6.903,00 KM. Osim toga, tokom ove godine već je uručena donacija prenosivog agregata.

U proteklom periodu kroz svoj angažman Vatrogasno društvo „Vogošća“ je svojom operativnošću uticalo na smanjenje rizika za nastanak i ublažavanje posljedica požara na području ne samo Kantona Sarajevo, nego i šire, što je posebno bilo izraženo posljednjih nekoliko godina zbog učestalih požara za vrijeme proljetnih i ljetnih mjeseci.

Značaj i uloga Vatrogasnog društva „Vogošća“ ne ogleda se samo u gašenju požara, nego i drugim situacijama kada je potrebno prioritetno djelovati, te tako pored pripadnika policije i hitne pomoći čine osnovne snage koje se u najkraćem roku stavljaju na raspolaganje.

Sa ovom nabavkom unapređuje se ukupan sistem zaštite i spašavanja na području općine Vogošća.