IZVRŠENA PRIMOPREDAJA NABAVLJENIH SREDSTAVA ZA VETERINARSKU AMBULANTU

U svrhu opremanja Veterinarske ambulante Vogošća, nedostajućom opremom i sredstvima u ponedjeljak, 25.08.2025. godine, u prostorijama Veterinarske ambulante izvršena je primopredaja nabavljene opreme i sredsatva. Inače Veterinarska ambulanta Vogošća je odlukom Općinskog štaba civilne zaštite Vogošća proglašena pravnim licem čija je djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Vogošća.

Sredstva za nabavku navedne opreme obezbijedila je Općina Vogošća putem Štaba civilne zaštite iz namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje planiranim iz Programa rada i budžeta za 2025. godinu. Ukupna vrijednost nabavljene opreme iznosi 6.826,95 KM. Nabavljeni su električni hirurški sto podesiv po visini i nagibu sa stalkom za hirurške instrumente, ekstrator pomagalo za teljenje i kontejner za sjeme zapremine 15 litara.

Značaj i uloga Veterinarske ambulante Vogošća ne ogleda se samo u redovnim aktivnostima i procesima vezanim za njegu i brigu zdravlja životinja, nego i drugim okolnostima i situacijama kada je potrebno odmah djelovati, te tako pored ostalih službi od značaja za zaštitu i spašavanje u najkraćem roku stavlja se na raspolaganje kada je to potrebno.

Prilikom preuzimanja novonabavljene opreme iz veterinarske ambulante su naglasili da će ovo umnogome olakšati radi te omogućiti pružanje kvalitetnije usluge korisnicima. Izrazili su zahvalnost Općini Vogošća na dosadašnjoj podršci, te izrazili nadu da će se na sličan način saradnja nastaviti i u budućnosti.

Članak u cjelosti preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća.