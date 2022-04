IZNENAĐUJUĆI PORAZ RUKOMETAŠA VOGOŠĆE

U 21.kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine RK Vogošća je na domaćem parketu doživjela poraz od RK Bosna iz Sarajeva rezultatom 31:24. Već u prvom poluvremenu se moglo primjetiti da su gosti u ovu utakmicu ušli sa mnogo želje za pobjedom što su na kraju i pokazali. Prvih 30 minuta završili su u svoju korist, a domaći rukometaši su do 10-te minute imali pozitivan rezultat. Prvo poluvrijeme u korist Bosne rezultatom 16:11. U nastavku su igrači Zuhdije Korkarića napravili još veću prednost koja je sredinom drugog dijela iznosila 8 golova kod rezultata 23:15. To je bilo nedostižno, do kraja Vogošća nije uspjela prekrenuti, tako da su gosti odnijeli puni plijen.

U narednom 22.kolu Vogošća gostuje u Bugojnu kod Iskre, a Bosna će na svom parketu igrati protiv Izviđača. Iako poraženi Vogošćani ostaju u gornjem dijelu tabele i još uvijek imaju priliku da zauzmu poziciju koja će ih odvesti u Evropu. Bosni pobjeda nad Vogošćom puno znači, jer se grčevito bori za opstanak u društvu najboljih. Po 8 pogodaka postigli su Elis Memić i Aid Selimović. Golman Bosne Kenan Mutapčić jedan je od najzaslužnijih za pobjedu svoje ekipe, jer je ubilježio 16 odbrana.