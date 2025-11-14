IZGRADNJA TOPLANE PRIORITET ZA VOGOŠĆU

Ovih dana aktuelna je tema izgradnje toplane na području Vogošće kako bi se trajno riješilo pitanje grijanja u ovoj općini. Tim povodom, a o aktivnostima koje se provode, za Televiziju Vogošća govorio je općinski načelnik Migdad Hasanović. Načelnik Hasanović je tom prilikom istakao:

“Svaki sastanak koji smo održavali sa nadležnim Ministarstvom u proteklom periodu kao jednu od tema imao je snabdijevanje toplotnom energijom građana općine Vogošća. U proteklom periodu bilo je više sastanaka i bilo je više ideja koje smo razvijali. Ono što smo tražili jeste da se, prije svega, trenutna situacija kada je u Pitanju BAGS i snabdijevanje toplotnom energijom stabilizuje, što je trenutno u redu. Možemo reći da je ta situacija stabilna. A sa druge strane jeste traženje trajnog rješenja kada je u pitanju snabdijevanje toplotnom energijom građana Vogošće. Analizom više lokacija tražili smo koja je najpogodnija i to se svelo na dvije lokacije. Dobili smo već i zahtjev za urbanističku saglasnost od Toplana Sarajevo kada je u pitanju jedna od te dvije lokacije. Juče smo imali sastanak u Ministarstvu po tom pitanju. zahtjev je predat, ali u narednom periodu predstoji usaglašavanje tehničkih i prostornih detalja koji su vezani za tu lokaciju kako bi se adekvatno toplana mogla izgraditi na tom mjestu. Mi smo kao aktivni učesnici i zainteresovana strana zauzeli stav da u ovom predmetu postupamo po najvećem prioritetu. Juče smo dogovorili konkretne korake kada su u pitanju i Toplane Sarajevo i naša služba za urbanizam. U nastavku ćemo razgovarati sa Zavodom za izgradnju i sa Zavodom za planiranje kako bi se zakonski omogućilo da se ta toplana izgradi. Uvijek smo u ovom procesu išli korak naprijed i tražili da se to pitanje trajno riješi. nadam se da će u narednim danima i ekipa iz Toplana Sarajevo i ekipa iz Ministarstva biti na visini zadatka i brzo i proaktivno raditi na svim ovim pitanjima koja nas očekuju.”

Članak je u cjelosti preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća.