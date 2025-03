IZDATO NARANDŽASTO UPOZORENJE ZA BIH: VOGOŠĆANI ZNAJU KAKO SE PONAŠATI

Prema prognozama meteorologa, 11. mart 2025. godine donosi obilne padavine koje će zahvatiti sjeverne i istočne dijelove Hercegovine, kao i jugozapadne i djelomično centralne regije Bosne. U skladu s tim, Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje zbog očekivanih intenzivnih vremenskih prilika, koje mogu izazvati poteškoće širom zemlje. Količina padavina mogla bi varirati od 30 do 60 litara po kvadratnom metru, a na nekim područjima mogu se zabilježiti i do 100 litara. Najveće količine padavina očekuju se u Hercegovini i zapadnim dijelovima Bosne. Uz padavine, najavljeni su i jaki udari vjetra, čija će brzina dostići 50 do 70 kilometara na sat, dok se na planinskim predjelima prognoziraju udari vjetra do 80 kilometara na sat.

Ovi nepovoljni vremenski uvjeti mogu izazvati poremećaje u svakodnevnim aktivnostima, a posebno se savjetuje dodatni oprez u saobraćaju i na otvorenom. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) apeluje na građane da prate najnovije vremenske prognoze i poduzmu potrebne mjere zaštite.

Zbog mogućih problema u saobraćaju i prekida aktivnosti na otvorenom, preporučuje se prilagodba planova u skladu sa vremenskim uvjetima. Građanima se savjetuje da se informiraju putem zvaničnih izvora i nadležnih institucija kako bi na vrijeme poduzeli odgovarajuće mjere predostrožnosti.

U anketi na vogošćanskim ulicama smo se uvjerili da većina naših sugrađana zna šta podrazumijeva narandžasto upozorenje i kako se treba ponašati u takvoj situaciji.