ISKUSNI PČELARI SU PČELINJE ZAJEDNICE VEĆ PRIPREMILI ZA ZIMU

Lijep i sunčan septembarski dan ekipa RTV Vogošća je iskoristila da u MZ Gora posjeti Edina Pašića, poznatog vogošćanskog pčelara kojeg smo zatekli kod njegovog pomoćnog pčelinjaka. Razgovarali smo o svemu, kakva je ova godina bila za pčelare, kako pčelinje zajednice pripremiti za zimu i zbog čega je danas sve više neophodno seleće pčelarstvo.

Nova pčelarska godina već je počela početkom avgusta i do sada su iskusni pčelari svoje pčelinje zajednice pripremili za zimu jer je ovo vrijeme kada se planira kako pčelinje zajednice održati zdravima i spremnim za sljedeću sezonu. Saznali smo da je uprkos lošoj bagremovoj paši ova godina relativno dobra. Razgovor su nam nakratko prekinule ljutite pčele, ali smo bili uporni da završimo snimanje. Da bi neko u današnje vrijeme bio uspješan pčelar neophodno je da se bavi selećim pčelarstvom.

U svakom slučaju vogošćanski pčelari će zatišje od svakodnevnih obaveza u pčelinjacima iskoristiti za edukaciju i pripremu za novu sezonu.