IMA LI KRAJA STALNIM POSKUPLJENJIMA? GRAĐANI SVE VIŠE NEZADOVOLJNI

Cijene osnovnih životnih namirnica svakim danom su sve veće, a građani sve nezadovoljniji.

U BiH već duže vrijeme, gotovo svakodnevno dolazi do novih poskupljenja. Komunalne usluge, gorivo, osnovne životne namirnice…i sve to utiče na ionako loš standard naših građana koji ne mogu od svoje plate živjeti dostojanstveno. To su nam potvrdili i Vogošćani u anketi koju smo uradili u Jošaničkoj ulici.

Većina smatra da građani uglavnom jedva sastavljaju kraj sa krajem, a posebno su ugroženi penzioneri i porodice u kojima radi jedan član porodice ili uopšte nema zaposlenih. Smatraju da Vlade trebaju zaštititi svoje građane i zaustaviti „divljanje cijena“, što se vjerujemo nažalost u skorije vrijeme neće dogoditi.